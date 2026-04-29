В Хабаровске стартовал приём заявок на Бессмертный полк онлайн

В Хабаровском крае начался приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн — 2026» (0+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится 9 мая, в День Победы. Подать заявку можно до 6 мая включительно на сайте 2026.polkrf.ru, а также в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС. Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о своём герое — ветеране, труженике тыла или любом, кто внёс вклад в Победу. При необходимости снимок можно улучшить и сделать цветным с помощью встроенной функции. После подачи заявки историей героя можно поделиться в социальных сетях.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, как председатель регионального оргкомитета «Победа», сообщил, что 9 мая акция «Бессмертный полк» в Хабаровске пройдёт во всех возможных форматах: от традиционного шествия до современных онлайн-форматов и креативных инициатив. «Это значит, что каждый сможет найти свой способ сказать “спасибо” тем, кто подарил нам мирное небо», — отметил глава региона. Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности задействуют более 2700 человек: сотрудников ОВД, Росгвардию, военнослужащих Восточного военного округа, курсантов, дружинников, казаков и представителей частных охранных предприятий. Особое внимание уделят охране памятников и монументов. «В День Победы мы пройдем по центральной улице Хабаровска, плечом к плечу, неся в сердцах память о тех, кто сражался за нашу Родину. Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!» — заявил Дмитрий Демешин.
Онлайн-шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru. Первыми его увидят жители Дальнего Востока, затем эстафета памяти пройдёт через всю страну и завершится в Калининградской области.
