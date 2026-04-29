В Хабаровске стартовал приём заявок на Бессмертный полк онлайн

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, как председатель регионального оргкомитета «Победа», сообщил, что 9 мая акция «Бессмертный полк» в Хабаровске пройдёт во всех возможных форматах: от традиционного шествия до современных онлайн-форматов и креативных инициатив. «Это значит, что каждый сможет найти свой способ сказать “спасибо” тем, кто подарил нам мирное небо», — отметил глава региона. Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности задействуют более 2700 человек: сотрудников ОВД, Росгвардию, военнослужащих Восточного военного округа, курсантов, дружинников, казаков и представителей частных охранных предприятий. Особое внимание уделят охране памятников и монументов. «В День Победы мы пройдем по центральной улице Хабаровска, плечом к плечу, неся в сердцах память о тех, кто сражался за нашу Родину. Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!» — заявил Дмитрий Демешин.