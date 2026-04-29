Летние каникулы у хабаровских школьников начнутся 27 мая

Летние каникулы в школах России в этом году начнутся 27 мая и продлятся по 31 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Рекомендуемый график каникул Минпросвещения РФ направило регионам. Отмечается, что для учеников выпускных классов конец учебного года совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов. Школы могут корректировать график. В целом учебный год всегда заканчивается не раньше 26 мая.
— Основная цель Минпросвещения — создание равных условий для организации отдыха детей во всех субъектах РФ, — отметили в пресс-службе Минпросвещения России.
Напомним, текущая последняя рабочая неделя апреля для жителей Хабаровского края будет короткой.