Летние каникулы у хабаровских школьников начнутся 27 мая

Рекомендуемый график каникул Минпросвещения РФ направило регионам.

Источник: Хабаровский край сегодня

Летние каникулы в школах России в этом году начнутся 27 мая и продлятся по 31 августа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Рекомендуемый график каникул Минпросвещения РФ направило регионам. Отмечается, что для учеников выпускных классов конец учебного года совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов. Школы могут корректировать график. В целом учебный год всегда заканчивается не раньше 26 мая.

— Основная цель Минпросвещения — создание равных условий для организации отдыха детей во всех субъектах РФ, — отметили в пресс-службе Минпросвещения России.

Напомним, текущая последняя рабочая неделя апреля для жителей Хабаровского края будет короткой.