«Даже не думайте»: в США раскрыли, кто не дал Трампу применить ядерное оружие против Ирана

«Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И генерал Кейн ответил: “Нет, и даже не думайте. Мы этого не сделаем”, — сказал аналитик на YouTube-канале.
Джонсон уточнил, что после этого президент США отказался от обсуждения использования ядерного оружия в рамках ближневосточного конфликта.
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон в переговорах с Тегераном обсуждает вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. По его словам, обе стороны сосредоточены на этом вопросе.
Глава Белого дома отмечал, что США намерены экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с ядерных объектов Ирана. Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран якобы совместно организуют вывоз урана с территории исламской республики.