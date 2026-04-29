В Калининграде готовятся принять в летние лагеря больше 13 тысяч детей

летней оздоровительной кампании. На этот год запланирована работа 140 лагерей на базе 111 муниципальных учреждений. Среди них — 106 лагерей с дневным пребыванием, 27 трудовых, один палаточный и шесть смен в двух загородных центрах. Общий бюджет — 169,1 миллиона рублей.
Самыми популярными у родителей и детей остаются лагеря дневного пребывания. В этом году их посетят 13 806 ребят. Ещё 5132 ребёнка отдохнут в загородных центрах, где организовано четыре смены по 21 дню. Подача электронных заявок на путёвки стартовала 11 апреля.
Государство сохранило меры поддержки. Полностью бесплатные путёвки получат дети из семей в трудной жизненной ситуации. Для семей с доходом 1,5−2 прожиточных минимума на человека предусмотрена компенсация 80% стоимости. Отдельно обеспечили отдых для детей участников СВО: 1400 таких ребят из Калининграда и 912 из других муниципалитетов получат путёвки бесплатно.
Загородные лагеря готовят к сезону: на улучшение сантехнического состояния, укрепление материально-технической базы и безопасность выделили 29,5 миллиона рублей. Уже провели ремонты, закупили инвентарь, установили видеонаблюдение и системы оповещения. Перед каждой сменой — обязательные учебные тренировки. Питание будет организовано по типовому меню, за качеством смогут следить родители.
Программа лета — насыщенная. Детей ждут мероприятия к 80-летию Калининградской области, Году единства народов России, а также всероссийская акция «День единых действий». 1 июня в загородных лагерях откроются новые музейные пространства: экспозиции по безопасности дорожного движения и истории региона. В лагере «Огонёк» при поддержке Музея Мирового океана появится музей эколого-краеведческого направления, а вместе с Русским географическим обществом — молодёжный клуб «Юность».
Продолжат работу автогородок «АВТОЯНТАРЬГРАД» и мобильный комплекс «Лаборатория безопасности». Профильные смены «Движения первых» пройдут в шести дневных и шести загородных лагерях. Для школьников организованы познавательные поездки: 1340 ребят отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Псков и города Золотого кольца.
Особое внимание — подросткам от 14 до 18 лет. Для них создадут 457 временных рабочих мест, преимущественно для детей из семей в трудной жизненной ситуации. В Молодёжный центр планируют трудоустроить 312 человек. На эти цели выделили 4,8 миллиона рублей. Ребята будут помогать в организации досуга, благоустройстве территорий и городских мероприятиях.
Глава администрации Елена Дятлова поблагодарила коллег за чёткую работу с электронной записью в лагеря и подчеркнула: важно обеспечить досуг детей из тех школ, которые летом закроют на ремонт. В мае перед началом сезона запланирована совместная проверка загородных центров с участием Роспотребнадзора и регионального министерства образования.