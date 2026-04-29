Эксперт рассказала, может ли работодатель уволить за невыполнение плана

Однако лазейка для увольнения все же существует, но она связана не с самим планом. По словам Котляровой, невыполнение показателей признается нарушением лишь тогда, когда работодателю удается документально доказать прямую причинно-следственную связь между провалом плана и конкретными случаями неисполнения сотрудником его прямых функциональных обязанностей. Только если систематические и безосновательные нарушения трудовой дисциплины, допущенные работником, привели к срыву заданий, его можно привлечь к увольнению по соответствующей статье Трудового кодекса, предусматривающей ответственность за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии действующего взыскания.