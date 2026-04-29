Эксперт рассказала, может ли работодатель уволить за невыполнение плана

Эксперт Ирина Котлярова в интервью РИА Новости разъяснила принципиальную разницу между неисполнением установленного плана и реальным нарушением трудовой дисциплины, которое может послужить основанием для расторжения договора. По ее словам, действующее законодательство не содержит такой нормы, как увольнение за «невыполнение плана», и напрямую применить эту формулировку при расставании с сотрудником невозможно.
Специалист подчеркнула, что суть трудового соглашения заключается в самом процессе исполнения работником его функций, а не в достижении конкретного овеществленного результата, как это происходит, например, в договорах оказания услуг. Именно этот критерий разделяет два типа правовых отношений: наемный работник не несет коммерческих рисков за итоги своей деятельности, в отличие от подрядчика.
Котлярова пояснила, что работодатель, устанавливая сотруднику нормативы по объемам продаж или количеству заключенных сделок, по факту требует от него наступления заданного результата. Привлечение же к дисциплинарной ответственности лишь на основании недостижения этих цифр является прямым нарушением прав работника, поскольку такой подход незаконен.
Специалист обратила внимание на то, что списать неудачу в выполнении плана исключительно на провинность сотрудника нельзя, так как на конечный итог работы всегда оказывают влияние объективные, не зависящие от него внешние обстоятельства.
Однако лазейка для увольнения все же существует, но она связана не с самим планом. По словам Котляровой, невыполнение показателей признается нарушением лишь тогда, когда работодателю удается документально доказать прямую причинно-следственную связь между провалом плана и конкретными случаями неисполнения сотрудником его прямых функциональных обязанностей. Только если систематические и безосновательные нарушения трудовой дисциплины, допущенные работником, привели к срыву заданий, его можно привлечь к увольнению по соответствующей статье Трудового кодекса, предусматривающей ответственность за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии действующего взыскания.
При этом эксперт акцентировала внимание на строгом соблюдении процедурных моментов. Прежде чем применять крайние меры, наниматель обязан затребовать с подчиненного письменные объяснения причин проступков и оценить степень их уважительности. Игнорирование этого порядка или наказание без учета объяснений работника делает увольнение ничтожным.
