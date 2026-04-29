Депутат Говырин объяснил, сколько раз вырастут пенсии в 2027 году

В следующем году пенсии в России будут повышать по-разному в зависимости от категории получателя. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
Страховые пенсии проиндексируют два раза: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда и роста заработных плат. Социальные пенсии повысят только 1 апреля, уточнил он.
— У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Каждый год 1 августа Соцфонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, которые поступают от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами, — рассказал депутат агентству «Прайм».
Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам пересматриваются четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии индексируются отдельно — их размер зависит от роста денежного довольствия военных. Итого в 2027 году работают пять механизмов повышения пенсионных выплат, заключил он.
