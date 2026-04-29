Учёные начали первую с 1990-х годов перепись дельфинов

Учёные хотят получить свежие данные о состоянии этих животных. Последний раз масштабный мониторинг проводили в начале 1990-х годов. В 2019 году исследователи провели только авиаучёт, но этих сведений недостаточно. Сейчас критически важно проанализировать воздействие изменяющихся внешних условий и антропогенных факторов. Исследование рассчитано на 30 месяцев.
На черноморском побережье — от Тамани до Сириуса — развернут сеть наблюдения. Она включает не менее пяти стационарных точек. В каждой точке сотрудники в светлое время суток будут фиксировать активность дельфинов с помощью биноклей. Наиболее подходящие локации для этих целей уже определили.
«Этим проектом мы должны решить несколько важных задач. Для начала нужно выяснить, что происходит с популяцией китообразных Чёрного моря. Это краснокнижные дельфины афалины и морские свиньи, а также белобочки. Они нуждаются в изучении. Нам нужно исследовать, как на них влияют различные факторы и как они к ним адаптируются», — отметила Субботина.
Итоги исследования помогут оценить реальное состояние популяции. На основе этих данных учёные смогут предложить меры по защите краснокнижных животных.
