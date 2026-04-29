ЛДПР обратится в ФАС с просьбой проверить нарушения в рекламе детских лагерей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. ЛДПР направит обращения в региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой проверить нарушения в рекламе детских лагерей, выявленные в ходе мониторинга цен на детский отдых в России. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в своем докладе «Путевка в летний лагерь — роскошь, а не отдых и оздоровление», документ есть в распоряжении ТАСС.
«В ближайшее время ЛДПР направит обращения в региональные управления Федеральной антимонопольной службы с требованием проверить каждое выявленное нарушение в рекламе детского лагеря», — сказал Слуцкий.
По его словам, ЛДПР уже во второй раз провела мониторинг цен на детский отдых, в рамках которого были опрошены более тысячи родителей и изучены свыше 300 рекламных предложений. Слуцкий отметил, что более 60% родителей сообщили о том, что не могут позволить себе отправить ребенка в лагерь. Также, по его словам, стоимость путевок выросла минимум на 20% по сравнению с прошлым годом.
«В Крыму средняя цена поездки на 21 день составит около 76 тысяч рублей. В Краснодарском крае средний чек варьируется от 70 до 120 тысяч рублей. В Подмосковье стоимость путевки достигает 88 тысяч рублей. Плюс транспортные расходы: проезд из регионов до морских курортов и обратно стоит в среднем 25 тысяч рублей», — уточнил парламентарий.
Однако, отметил лидер ЛДПР, реальная стоимость путевок часто выше заявленной. По его словам, в каждом третьем рекламном объявлении итоговая цена оказывается выше указанной, поскольку не всегда учитываются дополнительные расходы — организационные взносы, трансферы и страховки, либо указывается стоимость с учетом региональных сертификатов, которые нужно было оформлять заранее. «Каждое третье объявление врет по-крупному: реальная стоимость путевки оказывается выше на 25% от первоначально заявленной», — добавил Слуцкий.