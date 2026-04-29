Мошенники маскируются под начальство: новая ловушка для россиян

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные рабочие чаты от имени руководителей потенциальных жертв для получения доступа к «Госуслугам». Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники добавляют человека в чат, где присутствуют якобы его коллеги. После от имени начальства сообщают о необходимости «цифровизации трудового стажа» и подтверждения персональных данных.
Далее жертве предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг». В процессе общения бот генерирует «уникальный код», который мошенники просят переслать «руководителю» для проверки. После передачи шестизначного кода аферисты получают доступ к личному кабинету.
