Мошенники маскируются под начальство: новая ловушка для россиян

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные рабочие чаты.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали создавать в мессенджерах поддельные рабочие чаты от имени руководителей потенциальных жертв для получения доступа к «Госуслугам». Об этом сообщает РИА Новости.

Злоумышленники добавляют человека в чат, где присутствуют якобы его коллеги. После от имени начальства сообщают о необходимости «цифровизации трудового стажа» и подтверждения персональных данных.

Далее жертве предлагают воспользоваться якобы официальным ботом «Госуслуг». В процессе общения бот генерирует «уникальный код», который мошенники просят переслать «руководителю» для проверки. После передачи шестизначного кода аферисты получают доступ к личному кабинету.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники придумали новую схему, которая превращает обычных россиян в соучастников преступления. Эксперт Галактион Кучава уточнила, что злоумышленники переводят на карту жертвы деньги, а затем через мессенджер просят вернуть их на другой счет.