Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский Сенат заблокировал предложение о рассмотрении запрета на военную силу против Кубы: демократы проиграли

Сенат США заблокировал рассмотрение резолюции о запрете военной силы на Кубе.

Источник: Комсомольская правда

Демократы в США не смогли добиться продвижения резолюции о запрете на применение военной силы против Кубы. Верхняя палата Конгресса заблокировала рассмотрение этого документа.

В связи с этим руководство США все еще может самостоятельно принять решение о вводе американских ВС на Кубу. Для этого администрации не потребуется разрешение представителей законодательной власти.

Резолюцию пытались продвинуть демократы. Однако документ не попадет на рассмотрение Сената. В его поддержку высказались 47 сенаторов. Против инициативы выступил 51 человек.

Власти Кубы при этом не отрицают возможного вторжения американцев на свою территорию. Руководство страны всерьёз рассматривает такой сценарий. В Гаване уверены, что смогут дать оккупантам достойный отпор, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше