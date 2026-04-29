Американский Сенат заблокировал предложение о рассмотрении запрета на военную силу против Кубы: демократы проиграли

Демократы в США не смогли добиться продвижения резолюции о запрете на применение военной силы против Кубы. Верхняя палата Конгресса заблокировала рассмотрение этого документа.
В связи с этим руководство США все еще может самостоятельно принять решение о вводе американских ВС на Кубу. Для этого администрации не потребуется разрешение представителей законодательной власти.
Резолюцию пытались продвинуть демократы. Однако документ не попадет на рассмотрение Сената. В его поддержку высказались 47 сенаторов. Против инициативы выступил 51 человек.
Власти Кубы при этом не отрицают возможного вторжения американцев на свою территорию. Руководство страны всерьёз рассматривает такой сценарий. В Гаване уверены, что смогут дать оккупантам достойный отпор, заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.