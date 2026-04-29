Старший матрос Растегаев первым ворвался в укрепление и ослабил оборону ВСУ

Российский военнослужащий Сергей Растегаев первым преодолел минное заграждение и ворвался в укрепление Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что старший матрос Растегаев в составе штурмовой группы выполнял задачу по выявлению слабых мест в обороне украинских войск и захвату укреплений.
Под интенсивным миномётным огнём военный вместе с группой скрытно подошёл к позиции противника, используя рельеф местности.
«У вражеского опорного пункта Сергей Растегаев первым преодолел участок минного заграждения и незаметно вышел к траншеям националистов, чтобы обойти их с фланга. Действуя решительно и без промедления, метким броском гранаты старший матрос Растегаев подавил огневую точку противника и стремительно ворвался в укрепление», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря действиям военнослужащего оборона украинских войск была ослаблена. Это помогло подразделению быстро подавить оставшиеся силы и закрепиться на позиции.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.