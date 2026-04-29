«Офицеры России»: в Киеве предпочли монументам Победы преступления Бандеры

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Киевский режим сделал выбор в пользу преступлений Степана Бандеры и Романа Шухевича, уничтожая посвященные победе в Великой Отечественной войне памятники. Такое мнение ТАСС выразил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой, комментируя удар украинского беспилотника по обелиску «Городу-герою Севастополю».
«Украина старается нанести максимальный ущерб тем обелискам, которые остались на территории России, так как свои обелиски она уже давно демонтировала, назвав их недостойными памяти “великого украинского народа”. Теперь у них в почете и преступления Бандеры, и преступления Шухевича, и преступления других фашистских прихвостней», — сказал он.
По его словам, недавний случай с повреждением беспилотником обелиска в Севастополе подчеркнул связь киевского режима с нацистской идеологией. «Украина уверенным шагами идет к своему собственному краху, не думая о своей стране, о своей истории, о том, что останется потомкам», — отметил Липовой.
Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в Победу во Второй мировой войне.
Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты под руководством Степана Бандеры и Романа Шухевича начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.