Лариса Долина переехала в роскошную квартиру Стивена Сигала

Стоит отметить, что 28 апреля у Ларисы Долиной случился инцидент со здоровьем: ей стало плохо в своей предыдущей квартире в Москве. По сообщениям СМИ, певица несколько часов провела в постели, не в силах подняться. Позже ее госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, и врачи диагностировали хондроз. По словам медиков, у Долиной могут быть проблемы с хрящевой тканью, что вызывает беспокойство ее поклонников.