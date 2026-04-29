Лариса Долина переехала в роскошную квартиру Стивена Сигала

Певица Лариса Долина сделала шаг к новой жизни, переехав в съемную квартиру в Москве, которая ранее принадлежала американскому актеру Стивену Сигалу. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Mash.
Основная часть: Новое жилье Ларисы Долиной расположено на четвертом этаже элитного жилого комплекса в Гагаринском районе столицы. Квартира площадью 235 квадратных метров принадлежит топ-менеджеру одной из крупнейших энергетических компаний. Арендная плата за это роскошное жилье составляет от 700 тысяч рублей в месяц.
По информации Mash, в настоящее время певица занимается ремонтом квартиры, однако соседи отмечают, что ни разу не видели народную артистку. Тем не менее, о переезде звезды активно обсуждают в доме.
Стоит отметить, что 28 апреля у Ларисы Долиной случился инцидент со здоровьем: ей стало плохо в своей предыдущей квартире в Москве. По сообщениям СМИ, певица несколько часов провела в постели, не в силах подняться. Позже ее госпитализировали с сильной болью в позвоночнике, и врачи диагностировали хондроз. По словам медиков, у Долиной могут быть проблемы с хрящевой тканью, что вызывает беспокойство ее поклонников.
Ранее директор Ларисы Долиной опроверг слухи о госпитализации артистки.