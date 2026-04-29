В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала

«По итогам первого квартала 2026 года количество спам-звонков от студий и школ вокала выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март сервис “МТС Защитник” выявил и заблокировал более 17,3 миллиона таких звонков, а на каждого абонента пришлось в среднем по два нежелательных вызова», — сообщили в сервисе.