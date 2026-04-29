Акция «Бессмертный полк» пройдет в Хабаровском крае

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае усилят меры безопасности на майские праздники. С 1 по 9 мая в регионе пройдут более 300 мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске. Личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 мая будет задействовано в общей сложности 300 человек, а 9 мая — 3400 человек.