Акция «Бессмертный полк» пройдет в Хабаровском крае

9 Мая в Хабаровске акция «Бессмертный полк» (6+) пройдет во всех возможных форматах: от традиционного шествия до современных онлайн-форматов и креативных инициатив. Об этом в мессенджере МАХ (6+) сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
«Как председатель оргкомитета “Победа” хочу поделиться важной новостью, которая касается каждого из нас… В День Победы мы пройдем по центральной улице Хабаровска, плечом к плечу, неся в сердцах память о тех, кто сражался за нашу Родину. Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!», — написал глава региона.
При этом Дмитрий Демешин акцентировал внимание на защищенности граждан во время праздничных мероприятий.
«Мы понимаем, насколько важна безопасность каждого участника. Поэтому в обеспечении порядка задействуем более 2700 человек: сотрудников ОВД, Росгвардию, военнослужащих Восточного военного округа, курсантов, дружинников, казаков и представителей частных охранных предприятий. Особое внимание уделим охране памятников и монументов», — отметил губернатор.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае усилят меры безопасности на майские праздники. С 1 по 9 мая в регионе пройдут более 300 мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске. Личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 мая будет задействовано в общей сложности 300 человек, а 9 мая — 3400 человек.