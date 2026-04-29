На севере Красноярского края готовятся к заторам льда, на юге — к пожарам

Оперативные службы Красноярского края переходят на усиленную работу в майские праздники. На севере Красноярского края начали подготовку к весеннему половодью, а южные территории готовятся к росту пожарной угрозы.
В краевом учреждении «Спасатель» 28 апреля рассказали, что на Енисее от Ярцево до Селиванихи ждут заторы льда. Выше обычного ожидается подъем уровня воды на участках Енисейск — Подкаменная Тунгуска, Верхнеимбатск — Караул, а также на реках Кас и Сым. Там уже дежурят с техникой и плавсредствами, при необходимости группировку увеличат. В Енисейском округе создали запас топлива. Запланирована распиловка льда в Северо-Енисейском округе и ледокольные работы у Дудинки.
Губернатор Михаил Котюков поручил краевым ведомствам взять под особый контроль паводковую ситуацию в Назарове и западных территориях края, а также быть готовыми к ухудшению ситуации во всем регионе. Он добавил, что пока все спокойно, но расслабляться нельзя: на юге и в центре края установилась плюсовая температура, снег будет быстро таять, и нужно быть готовыми быстро реагировать на любые нештатные ситуации.