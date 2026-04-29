В Общественной палате предложили сделать майские праздники непрерывными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных.
Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май».
По его словам, этот весенний период является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха. Многие россияне и так фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов.
Гриб подчеркнул, что такая мера могла бы сделать систему праздничных дней «более удобной».
Напомним, в этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1−3 мая и 9−11 мая.