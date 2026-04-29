В Хабаровске за сутки потушили 16 пожаров и 30 палов травы

В Хабаровске на улице Халтурина на балконе квартиры загорелись домашние вещи. Огонь охватил два квадратных метра и был потушен за 14 минут. На проспекте 60-летия Октября частично обгорела стена заброшенного деревянного дома на площади десять квадратных метров, тушили 35 минут. Ночью на улице Пермской на производственной базе полностью выгорел хозяйственный вагончик площадью 15 квадратных метров, справились за 32 минуты. В селе Ильинка на участке сгорели три деревянных строения на 150 квадратных метрах — с огнём боролись почти три часа.