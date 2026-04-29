В Хабаровске за сутки потушили 16 пожаров и 30 палов травы

В Хабаровском крае за минувшие сутки, по данным МЧС, чрезвычайных ситуаций не случилось. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарные подразделения выезжали на 16 техногенных пожаров и 30 загораний сухой растительности. В посёлке Корфовский на улице Владивостокской на частном участке полностью выгорел одноэтажный гараж. Площадь огня составила 20 квадратных метров, пожарные справились с ним за час сорок минут. Никто не пострадал. Причины выясняются.
В Хабаровске на улице Халтурина на балконе квартиры загорелись домашние вещи. Огонь охватил два квадратных метра и был потушен за 14 минут. На проспекте 60-летия Октября частично обгорела стена заброшенного деревянного дома на площади десять квадратных метров, тушили 35 минут. Ночью на улице Пермской на производственной базе полностью выгорел хозяйственный вагончик площадью 15 квадратных метров, справились за 32 минуты. В селе Ильинка на участке сгорели три деревянных строения на 150 квадратных метрах — с огнём боролись почти три часа.
В Комсомольске-на-Амуре на улице Пирогова в подъезде жилого дома между вторым и третьим этажами вспыхнули мусор и мебель на пяти квадратных метрах. По лестнице эвакуировали четырёх человек, трое из них — дети. Пожар ликвидировали за 43 минуты. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Особый противопожарный режим сохраняется в 12 муниципалитетах, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Спасатели также привлекались к ликвидации последствий одного ДТП и выполнению других неотложных работ. На маршруте зарегистрирована одна туристическая группа из трёх человек. Сегодня в Хабаровске переменная облачность, дождь, ветер юго-западный 5−10 м/с, температура +11…+13°С.
