В России могут сделать майские праздники непрерывными до 9 мая: что известно

Член ОП Гриб предложил сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая за счет сокращения части январских каникул. С инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая Я бы 3−4 дня позаимствовал из январских праздников», — сказал он в интервью РИА Новости.

Гриб уточнил, что весенний период более удобен для активности граждан и планирования семейного отдыха. По его словам, многие россияне уже сейчас фактически продлевают майские праздники за счет отпусков и отгулов.

Ранее KP.RU сообщал, что жарить шашлыки в дворах многоквартирных домов, на балконах и в квартирах запрещено. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что это может привести к штрафу до 15 тысяч рублей.