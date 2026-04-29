В России могут сделать майские праздники непрерывными до 9 мая: что известно

В России предложили объединить майские праздники в непрерывный период с 1 по 9 мая за счет сокращения части январских каникул. С инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая Я бы 3−4 дня позаимствовал из январских праздников», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гриб уточнил, что весенний период более удобен для активности граждан и планирования семейного отдыха. По его словам, многие россияне уже сейчас фактически продлевают майские праздники за счет отпусков и отгулов.
