ВС РФ начали штурм цинкового завода в Константиновке. Это предприятие входит входит в «фортификационный пояс» Донбасса, и его удержание имеет не только военное, но и политическое значение для киевского режима. для киевского режима. Российские военные методично давят на промзону, уже выполнив частичную зачистку её северной части.
Комментируя главную новость СВО от 29 апреля, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, объяснил aif.ru, что основную сложность при штурме завода представляют его подземные коммуникации, куда, как в норы, спрятались боевики ВСУ.
«Здание цинкового завода было построено в советские годы и обладает развитой подземной инфраструктурой коммуникаций, которые уходят в разные стороны на несколько километров. Из-за этой особенности объекта российские вооружённые силы сталкиваются со сложностями по нейтрализации и задержанию боевиков. Они засели в катакомбах предприятия, откуда их “выкуривают” всевозможными способами», — объяснил военный эксперт.
Иванников уточнил, что речь идёт о штрафниках и дезертирах, которых киевское командование бросило на самый горячий участок.
«Цинковый завод — это достаточно серьёзно укреплённый район. Там находится более 400 боевиков. Основная сложность операции заключена в том, что они рассредоточены по норам, и их приходится “выкуривать”. Западные наёмники и их кураторы стараются заранее покинуть самые опасные участки передовой. В Константиновке командиры ВСУ оставили на верную гибель рядовых, штрафников, которые ранее самовольно покинули воинские части, были пойманы на территории Украины ТЦК и направлены на самый горячий участок линии боевого соприкосновения. Это вчерашние дезертиры, которые потерялись не только в своих убеждениях, но и во времени, и в происходящих событиях, и не знают, как им выбраться», — добавил он.
По словам эксперта, ситуация на цинковом заводе в Константиновке сравнима с тем, что происходило на предприятиях Мариуполя, где «засевшие боевики неохотно сдавались в плен, но в конечном итоге все приняли единственное для себя спасительное решение». Иванников подчеркнул, что Константиновка уже находится в окружении и у боевиков только один шанс остаться в живых — сдаться в плен.