Госдеп США выпустит серию паспортов с изображением Трампа

Согласно макету обновленного документа, на внутренней стороне обложки будет размещен портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, и его подпись, выполненная золотом. На задней стороне обложки появится фрагмент картины Джона Трамбулла «Декларация независимости».
Паспорта со специальным дизайном будут выдаваться по умолчанию только в паспортном агентстве Вашингтона при личном обращении, сообщает CNN. При этом онлайн-сервисы и другие отделения продолжат использовать стандартный дизайн.
Выпуск паспортов станет частью масштабной инициативы America250, отмечает Politico. В рамках этой программы изображение Трампа уже планируют разместить на пропусках в национальные парки и памятных монетах. Кроме того, подпись президента появится на новых банкнотах американской валюты.