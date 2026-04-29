Госдеп США выпустит серию паспортов с изображением Трампа

Госдепартамент США выпустит ограниченную серию паспортов с изображением президента Дональда Трампа. Дизайн паспорта приурочен к 250-летию независимости страны, которое будет отмечаться в июле 2026 года. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя ведомства Томми Пиготта.

Источник: AP 2024

Согласно макету обновленного документа, на внутренней стороне обложки будет размещен портрет Дональда Трампа, наложенный на текст Декларации независимости, и его подпись, выполненная золотом. На задней стороне обложки появится фрагмент картины Джона Трамбулла «Декларация независимости».

Паспорта со специальным дизайном будут выдаваться по умолчанию только в паспортном агентстве Вашингтона при личном обращении, сообщает CNN. При этом онлайн-сервисы и другие отделения продолжат использовать стандартный дизайн.

Выпуск паспортов станет частью масштабной инициативы America250, отмечает Politico. В рамках этой программы изображение Трампа уже планируют разместить на пропусках в национальные парки и памятных монетах. Кроме того, подпись президента появится на новых банкнотах американской валюты.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше