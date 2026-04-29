Житель ЕАО заплатит штраф 20 тысяч рублей за шашлык во дворе

В городе Облучье Еврейской автономной области любитель шашлыка попался на горячем в прямом смысле слова. Мужчина развел костер на собственном участке по улице Заречной, чтобы приготовить мясо на огне, но не учел, что за ним с воздуха наблюдает беспилотник. Совместный рейд МЧС России и полиции закончился протоколом и перспективой заплатить до двадцати тысяч рублей.