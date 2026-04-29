Житель ЕАО заплатит штраф 20 тысяч рублей за шашлык во дворе

В городе Облучье Еврейской автономной области любитель шашлыка попался на горячем в прямом смысле слова. Мужчина развел костер на собственном участке по улице Заречной, чтобы приготовить мясо на огне, но не учел, что за ним с воздуха наблюдает беспилотник. Совместный рейд МЧС России и полиции закончился протоколом и перспективой заплатить до двадцати тысяч рублей.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Еврейской автономной области, нарушитель прекрасно знал о действующем в регионе особом противопожарном режиме, однако желание поесть шашлыка перевесило и здравый смысл, и инстинкт самосохранения. Костер горел в опасной близости от деревянных построек, и последствия могли быть куда серьезнее, чем просто административный протокол.
По требованию сотрудника Госпожнадзора огонь потушили немедленно. Мужчине теперь грозит штраф до 20 тысяч рублей — именно в такую сумму оценивается удовольствие от приготовленного на открытом огне мяса, когда кругом сухо, ветрено и действует запрет.
Это не единственный случай в Облученском районе. Всего здесь уже выявили шестерых нарушителей особого противопожарного режима. Только накануне аналогичным способом, с помощью беспилотника, зафиксировали еще одного правонарушителя на соседней улице.