В Солонцах началось строительство водопровода

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началось строительство разводящих водопроводных сетей.
Трубопровод протяженностью 24 километра проложат по улицам Содружества, Свободной, Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и другим. В ходе работ установят 242 водопроводных и 42 дренажных колодца, отмечает пресс-служба регионального минЖКХ.
Завершить работы планируют до конца года.
«Подрядчики завозят строительные материалы, уже выполнили гидроизоляцию пятнадцати колодцев из железобетона. Начали бурить горизонтальный канал для прокладки трубопровода», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ края Игорь Епифанов.
Кроме того, в рамках краевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» в этом году продолжится строительство магистрального водопровода от поселка Солонцы до ближайших садовых товариществ и села Шуваево.