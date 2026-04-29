Хабаровчанин притворился сельским безработным ради банкротства

Житель Хабаровского края попытался избавиться от кредитов через процедуру банкротства, но в итоге остался и без статуса банкрота, и с полным набором долгов. Мужчина 1988 года рождения уверял суд, что он безработный житель глухого села, которому нечем платить и негде работать. Арбитражный суд признал его несостоятельным и запустил процедуру реализации имущества. Правда, вскрылась она совсем не такой, какой ее рисовал должник.
По легенде гражданина М., он несколько лет не работает, поскольку проживает в сельском поселении Ульчского района, где вакансий по его специальности попросту нет. Имущества у него якобы тоже никакого: ни движимого, ни недвижимого. Дом в селе, где он зарегистрирован, сгорел много лет назад. Задолженность перед кредиторами превысила триста тысяч рублей, и мужчина честно, как он утверждал, попросил суд списать все обязательства.
Дальше, однако, начали всплывать детали, которые перечеркнули образ добросовестного банкрота. Выяснилось, что фактически мужчина давно живет в Хабаровске, а не в глубинке. Кредиты он оформлял, уже будучи уволенным, но при этом указывал банкам ложные сведения о своей занятости и доходах. Во время процедуры банкротства он не сделал ни одной попытки трудоустроиться, а на вопрос, на что живет, ссылался на случайные подработки и помощь матери.
Суд счел такое поведение недобросовестным и направленным на получение необоснованной выгоды за счет освобождения от обязательств. Никаких объективных препятствий для работы у мужчины не нашли. Арбитраж пришел к выводу, что институт банкротства предназначен для помощи честным людям, попавшим в трудную ситуацию, а не для тех, кто пытается обмануть систему.
Должник пытался обжаловать решение и в апелляции, и в кассации, но везде получил отказ. Последней инстанцией стал Верховный Суд России, который также не нашел оснований списывать долги. Процедура банкротства завершена, статус освобожденного от обязательств не получен, а долги в триста тысяч рублей остались висеть на гражданине М. в полном объеме. Схема провалилась, а урок оказался дорогим: кредиторы ждут своих денег, и спрятаться за сельской пропиской больше не получится.