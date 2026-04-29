Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский край направит 105 млн рублей на поддержку производителей яиц

Деньги пойдут на компенсацию расходов, без которых невозможно представить современное птицеводство: закупку кормов, ветеринарное обслуживание и зоотехнические услуги.

Птицефабрики Хабаровского края получат из регионального бюджета около 105 миллионов рублей в качестве государственной поддержки. Деньги пойдут на компенсацию расходов, без которых невозможно представить современное птицеводство: закупку кормов, ветеринарное обслуживание и зоотехнические услуги. Решение уже принято, и первые выплаты стартовали.

По итогам первого в этом году отбора субсидий 41,2 миллиона рублей получат два крупных предприятия — птицефабрики в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Средства покроют затраты, понесенные хозяйствами за период с декабря 2025 года по март 2026-го. В краевом минсельхозе подчеркивают, что это только начало: в течение года ведомство объявит дополнительные отборы.

«Затраты будут возмещены за период декабрь 2025 года — март 2026 года. В течение года еще объявим отборы», — пояснила начальник отдела животноводства и племенного направления министерства сельского хозяйства и продовольствия края Елена Талалай.

Сейчас в Хабаровском крае работают три крупных производителя пищевого яйца, которые закрывают потребности региона и поставляют продукцию за его пределы. В прошлом году они выдали более 340 миллионов штук яиц. Темпы сохраняются и в нынешнем сезоне: за первые три месяца 2026 года получено 80,6 миллиона штук. Так что яйцо в регионе будет, и поддержка производителей играет в этом далеко не последнюю роль.