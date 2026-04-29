Хабаровский край направит 105 млн рублей на поддержку производителей яиц

Сейчас в Хабаровском крае работают три крупных производителя пищевого яйца, которые закрывают потребности региона и поставляют продукцию за его пределы. В прошлом году они выдали более 340 миллионов штук яиц. Темпы сохраняются и в нынешнем сезоне: за первые три месяца 2026 года получено 80,6 миллиона штук. Так что яйцо в регионе будет, и поддержка производителей играет в этом далеко не последнюю роль.