Хабаровский край направит 105 млн рублей на поддержку производителей яиц

Птицефабрики Хабаровского края получат из регионального бюджета около 105 миллионов рублей в качестве государственной поддержки. Деньги пойдут на компенсацию расходов, без которых невозможно представить современное птицеводство: закупку кормов, ветеринарное обслуживание и зоотехнические услуги. Решение уже принято, и первые выплаты стартовали.
По итогам первого в этом году отбора субсидий 41,2 миллиона рублей получат два крупных предприятия — птицефабрики в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Средства покроют затраты, понесенные хозяйствами за период с декабря 2025 года по март 2026-го. В краевом минсельхозе подчеркивают, что это только начало: в течение года ведомство объявит дополнительные отборы.
«Затраты будут возмещены за период декабрь 2025 года — март 2026 года. В течение года еще объявим отборы», — пояснила начальник отдела животноводства и племенного направления министерства сельского хозяйства и продовольствия края Елена Талалай.
Сейчас в Хабаровском крае работают три крупных производителя пищевого яйца, которые закрывают потребности региона и поставляют продукцию за его пределы. В прошлом году они выдали более 340 миллионов штук яиц. Темпы сохраняются и в нынешнем сезоне: за первые три месяца 2026 года получено 80,6 миллиона штук. Так что яйцо в регионе будет, и поддержка производителей играет в этом далеко не последнюю роль.