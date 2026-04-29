В Красноярском крае впервые стартовала весенняя сессия «ТехноГТО»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае впервые стартовала весенняя сессия сдачи очных нормативов технологической грамотности комплекса «ТехноГТО», который является частью Национальной технологической олимпиады.
В Красноярске, в гимназии № 13 «Академ», участники смогут сдать нормативы «Фактчекинг», «Блогинг», «Цифровая навигация», «Технологии компьютерного зрения». Еще одной площадкой ТехноГТО станет Университет Решетнева. Каждая самостоятельно определяет даты приема нормативов с марта по май 2026 года.
Чтобы получить доступ к сдаче «ТехноГТО» на очной площадке, нужно в рамках онлайн-этапа на сайте сдать успешно пять или больше любых нормативов.
Комплекс состоит из 13 нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, БАС, электронике, космическим технологиям, цифровой навигации и другим направлениям. При соблюдении всех условий запись на очную сдачу открывается в личном кабинете участника автоматически. На очном этапе необходимо подтвердить свои знания на практике, выполнив задания. Золотой значок присуждается за два успешно пройденных норматива по любым направлениям.
Золотые значки «ТехноГТО» позволяют получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Данные обо всех участниках, успешно сдавших очные нормативы «ТехноГТО» на золотые значки, поступят в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, отмечает пресс-служба краевого минобразования.