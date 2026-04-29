В Хабаровске три крупных земельных участка выставили под инвестпроекты

Хабаровская мэрия предлагает бизнесу три новых земельных участка, на которых можно развернуть инвестиционные проекты. Площади внушительные: 26 гектаров, 74,6 гектара и 29 гектаров соответственно. Предпринимателю не придется начинать с нуля в чистом поле — все три локации имеют готовые подъездные пути и возможность подключения к инженерным сетям, сообщается на сайте Законодательной думы Хабаровского края.
Начальник городского управления инвестиционного развития Руслан Горлов пояснил, что муниципалитет на регулярной основе предлагает бизнес-сообществу территории для вложения средств. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука профильные специалисты готовы сопровождать инвесторов на всех этапах — от заключения соглашений до получения комплексной поддержки.
Первая площадка расположена на улице Жуковского, 45 В, рядом с трассой «Обход Хабаровска». Второй участок находится примерно в 25 метрах от нежилого здания на улице Промышленной, 4. Третий — в границах улиц Тихоокеанской, Профессора Даниловского и Салтыкова-Щедрина, неподалеку от парка Северного.
Инвесторам предлагают реализовывать проекты на этих участках по концессионному соглашению. Формат концессии означает, что бизнес вкладывается в создание или модернизацию инфраструктуры, а затем получает право на ее эксплуатацию. Для Хабаровска это шанс привлечь частные деньги в развитие городских территорий, а для предпринимателей — возможность зайти на подготовленные площадки с минимальными бюрократическими издержками.