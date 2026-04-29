Демешин высказался о ситуации с ценами на рыбу в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства региона жестко высказался о ситуации с ценами на рыбу. Хотя экспортные поставки растут, налоговые поступления от отрасли превысили 7,4 миллиарда рублей по итогам 2025 года, для простого жителя края рыба не должна становиться деликатесом, отметил глава региона.
Сейчас в крае работает проект «Доступная рыба», и цифры по нему выглядят обнадеживающе. В прошлом году предприятия отгрузили более 518 тонн продукции по социальным ценам — лососевые, сельдь, навага, минтай ушли в торговые точки и соцучреждения. Но губернатор считает, что этого мало. В планах — удвоить поставки тихоокеанских лососей до тысячи тонн ежегодно, для чего с рыбодобывающими компаниями уже заключены соглашения: они обязуются направлять на социальные нужды 3−4 процента от объемов вылова.
Отдельный разговор зашел о глубокой переработке. Пока ее доля составляет всего 20 процентов, и это Демешина категорически не устраивает. По поручению губернатора разработана схема развития отрасли до 2030 года, которая предусматривает строительство пяти рыбоводных и четырех рыбоперерабатывающих заводов. Мощности по производству рыбной продукции должны вырасти на две тысячи тонн в год, а доля глубокой переработки — достичь 30 процентов. Новые соглашения с добывающими компаниями закрепляют обязательство перерабатывать не менее 70 процентов уловов на берегу.
Однако не все инвесторы спешат переходить от слов к делу. Губернатор высказал претензии тем, чьи проекты по переработке пока существуют исключительно на бумаге. Сейчас на сопровождении комитета рыбного хозяйства находится 20 инвестиционных проектов, но в активной фазе реализуются далеко не все. По отстающим инициативам Демешин потребовал предоставить доклад с указанием конкретных сроков и причин задержек. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию рыбоперерабатывающий и рыбоводный заводы в Николаевском районе, на реке Коль.
В завершение губернатор призвал внимательно отнестись к текущему сезону и поручил комитету рыбного хозяйства взять под личный контроль выполнение всех поставленных задач. Восемь краевых производителей уже участвуют в проекте «Сделано в Хабаровском крае», еще четверых планируется привлечь. Схема развития отрасли сверстана, деньги в бюджет идут, но главный критерий успеха для Демешина звучит просто: рыба на прилавках Хабаровского края должна оставаться доступной для тех, кто здесь живет, а не только для тех, кто покупает ее за границей.