Красноярцы завоевали пять медалей чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха

Представительница Красноярского края Полина Земскова стала чемпионкой России по итогам заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем. Кроме того, она успешно преодолела 100 метров тем же стилем, выиграв серебряную награду, отмечает пресс-службакрай спорта.