Красноярцы завоевали пять медалей чемпионата России среди спортсменов с нарушением слуха

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители Красноярского края завоевали пять медалей чемпионата России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха.
Соревнования состоялись в Йошкар-Оле и объединили 149 сильнейших пловцов из 28 регионов России, а также из Беларуси.
Представительница Красноярского края Полина Земскова стала чемпионкой России по итогам заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем. Кроме того, она успешно преодолела 100 метров тем же стилем, выиграв серебряную награду, отмечает пресс-службакрай спорта.
Еще один красноярский спортсмен Андрей Живаев принес в копилку команды три медали — серебро (50 метров вольным стилем) и две бронзы (100 метров баттерфляем и 100 метров вольным стилем).
Оба пловца являются спортсменами красноярского Центра адаптивного спорта.