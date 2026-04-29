Центр Владивостока перекроют на время репетиций парада к 9 Мая

Сегодня, 29 апреля, ограничения будут действовать с 21:00 до 00:00. Под перекрытия попадут Корабельная Набережная (от Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1), Светланский переулок (от Корабельной Набережной до Светланской), Алеутская (от Семеновской до 1-й Морской), Светланская (от Лазо до Алеутской), Уборевича (от Береговой до Семеновской), 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской), Океанский проспект (от Светланской до Семеновской), Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской) и Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).