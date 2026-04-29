Центр Владивостока перекроют на время репетиций парада к 9 Мая

Во Владивостоке перекроют центральные улицы на время репетиций парада Победы к 9 Мая. Ограничения движения будут вводиться в течение нескольких дней. Постановление подписал мэр города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сегодня, 29 апреля, ограничения будут действовать с 21:00 до 00:00. Под перекрытия попадут Корабельная Набережная (от Светланской, 73, до Океанского проспекта, 1), Светланский переулок (от Корабельной Набережной до Светланской), Алеутская (от Семеновской до 1-й Морской), Светланская (от Лазо до Алеутской), Уборевича (от Береговой до Семеновской), 1-я Морская (от Алеутской до Посьетской), Океанский проспект (от Светланской до Семеновской), Петра Великого (от Почтового переулка до Светланской) и Адмирала Фокина (от Уборевича до Океанского проспекта).
6 мая запланирована генеральная репетиция парада Победы, резерв — 7 мая. С 7:00 до 13:00 ограничат движение на тех же улицах.
Ограничения касаются не только движения, но и парковки в зоне репетиций. В дни репетиций и 9 мая возможны изменения схем движения общественного транспорта. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты в объезд центральной части города.