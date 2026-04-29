Более 1,6 млн россиян привились от клещевого энцефалита

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России уже более 1,6 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году.
Как сообщает пресс-служба Роспортебнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 18 тыс. граждан в связи с укусами клещей.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай.
Отметим, в Красноярском крае бесплатная вакцинация от клещевого энцефалита организована преимущественно для детей школьного возраста за счет средств регионального бюджета, часто через образовательные учреждения. Для взрослых прививки чаще всего платные или за счет работодателя.
Также в целях профилактики проводятся акарицидные обработки территорий — так, в этом году запланировано обработать 166 тыс. гектаров. В ряде регионов обработки были приостановлены в связи с непогодой.