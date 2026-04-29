ОП: выплату за разбитое упавшим деревом авто можно получить без полиса КАСКО

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Автовладельцы, не оформившие полис КАСКО, могут возместить ущерб не только за разбитую упавшим деревом машину, но и за стресс, полученный в результате происшествия. Как рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, компенсацию с коммунальщиков за поврежденный автомобиль можно получить, если доказать, что порывы ветра в день происшествия не достигали 25 м/с.
«Собственнику авто необходимо будет обращаться в суд с исковым заявлением. Помимо ущерба, причиненного автомобилю упавшим деревом, в суде можно взыскать расходы, связанные с определением размера ущерба, оплатой дендрологической экспертизы, эвакуацией транспортного средства, оплатой почтовых и юридических услуг, госпошлины. Кроме того, если суду будут представлены достаточные доказательства, то в иск можно также включить моральный вред — для этого необходимо предоставить талоны-осмотры от врачей, к которым автовладелец обратился за помощью из-за испытанного стресса и тревоги», — сказал Машаров.
По его словам, практика показывает, что в основном суды встают на сторону собственника авто.
«Верховный суд РФ сделал важный вывод, на который впоследствии ссылались нижестоящие суды в своих решениях. Он обратился к “Положению о порядке действий учреждений и организаций при угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений”, в котором указано, что гидрометеорологические явления оцениваются как опасные при достижении ими определенных значений. В частности, к метеорологическому опасному явлению “очень сильный ветер” относится ветер с порывами не менее 25 м/с. Таким образом, ветер, скорость которого не превышает эту величину, не может быть отнесен к чрезвычайной ситуации», — уточнил Машаров.
Алгоритм действий.
По его словам, несмотря на то, что причины и обстоятельства происшествия могут быть разными (дерево придавило припаркованный автомобиль или упало на машину во время движения, плохая погода, проведение земляных работ, состояние дерева), алгоритм действий владельца разбитого автомобиля, примерно один и тот же.
Так, необходимо зафиксировать факт происшествия. «Для этого надо вызвать сотрудников полиции, которые осмотрят место происшествия, зафиксируют факт падения дерева на автомобиль и опишут повреждения, а затем организуют расследование. По результатам проверки будет вынесено постановление об отказе в возбуждении дела, а потерпевшему дадут справку с результатами осмотра», — рассказал эксперт.
До приезда полиции необходимо сфотографировать место происшествия, чтобы зафиксировать общий вид и детали — упавшее дерево, состояние его ствола и веток, характер повреждений (фото пригодятся в суде в качестве доказательств). Далее надо установить, у кого в собственности находится земельный участок, на территории которого произошел инцидент. «Если дерево упало на парковке возле дома, то это, как правило, зона ответственности управляющей компании, если на трассе — то дорожных служб, в иных случаях собственников соответствующих земельных участков, включая региональные органы власти, муниципалитеты и коммерческие организации», — отметил юрист.
Затем нужно обратиться в экспертную организацию для определения стоимости восстановительного ремонта. «Необходимо привлечь к осмотру лицо, к которому впоследствии потерпевший планирует предъявить требование о возмещении ущерба, заблаговременно уведомив его о предстоящем осмотре», — сказал Машаров.
После получения отчета необходимо направить письменную претензию о возмещении ущерба. «Лучше это сделать заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив почтовую квитанцию, — в дальнейшем это послужит подтверждением в суде попытки мирно урегулировать спор. Если претензия будет проигнорирована по прошествии 30 дней с момента отправки, то можно подавать исковое заявление в суд», — сказал Машаров.
Справки и документы.
В иске нужно не только подробно изложить все имеющиеся факты, но и подтвердить их документально — предоставить протокол осмотра места происшествия вместе с приложенными фотографиями и схемой ДТП, справку от сотрудников полиции о происшествии и акт оценки экспертами стоимости ремонта автомобиля, информацию, подтверждающую принадлежность земельного участка, в границах которого растет дерево, справку из Росгидромета с данными о погоде в спорный период времени.
«Эта справка поможет в случае, если местная администрация будет пытаться прикрыть свою халатность неблагоприятными погодными условиями, списав их на обстоятельства непреодолимой силы, за которые она ответственности не несет. Речь идет именно о письменной справке, а не о смс-предупреждении от МЧС о неблагоприятных погодных явлениях в день происшествия, так как последнее не может служить для суда доказательством повреждения имущества в результате обстоятельств непреодолимой силы, поскольку содержащаяся в нем информация является лишь прогнозом неблагоприятных погодных явлений и не подтверждает их наступление», — сказал Машаров.
Также в качестве доказательств можно приложить результаты дендрологического исследования, подтверждающего аварийное состояние ствола упавшего дерева, изъяны его корневой системы, сухость веток. «Бывает так, что визуально дерево выглядит здоровым, но результаты дендрологического исследования показывают, что его корневая система истощилась, что и явилось причиной падения дерева», — пояснил эксперт.
Серьезное ухудшение погодных условий в столичном регионе началось 26 апреля под во влиянием циклона с Ботнического залива. В Москве и Подмосковье, а также областях Центральной России пошел сильный снег, в том числе мокрый, усилился ветер. В оперативных службах ТАСС сообщали, что только в Московском регионе более 550 автомобилей получили повреждения от упавших из-за сильного ветра деревьев и конструкций. Ранее также сообщалось, что в регионе произошло падение более 1,3 тыс. деревьев.