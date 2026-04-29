Анастасия Волочкова ищет идеального мужа: кто может справиться с её звездным статусом

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости поделилась своим стремлением выйти замуж, подчеркнув, что пока не встретила подходящего мужчину. Она верит, что это произойдет в нужное время.
В разговоре с журналистами Волочкова отметила, что ее будущий супруг должен быть «правильным человеком», с которым она сможет чувствовать себя комфортно и спокойно. Артистка подчеркнула, что сильная личность требует рядом с собой партнера, который не будет бояться её масштаба.
«Быть сильной я не перестану, поэтому это должен быть мужчина, который не будет бояться масштаба моей личности», — сказала она. По словам Волочковой, её будущий муж должен гордиться тем, что его жена является примой-балериной, и принимать её профессиональные достижения как часть их совместной жизни.
Интересно, что ранее Анастасия упоминала о том, что стала балериной благодаря помощи неизвестного мужчины. Артистка родилась в 1976 году в Ленинграде и с раннего возраста мечтала о карьере в балете, вдохновившись спектаклем «Щелкунчик» в Мариинском театре.
Волочкова продолжает активно развивать свою карьеру и надеется на скорую встречу с человеком, который станет её надежным партнером.
Ранее Волочкова призналась, что не следит за современным балетом.