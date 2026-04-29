В Биробиджане депутаты согласуют назначение заместителей мэра

Постоянные комиссии Городской Думы Биробиджана рассмотрели проект изменений в Устав города. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Депутаты единогласно рекомендовали вынести документ на первое чтение на ближайшем заседании Думы. Ключевая поправка — новый порядок формирования команды мэрии. Если раньше глава города сам назначал первого заместителя и заместителей, то теперь кандидатуры на эти должности будет утверждать представительный орган. Кандидат лично выступит перед депутатами, после чего пройдёт открытое голосование. Дума сможет как согласовать, так и отклонить предложенную кандидатуру.
Авторы инициативы подчёркивают, что новые нормы помогут сделать городскую власть более открытой и подконтрольной жителям. Решение о внесении изменений в Устав примут на ближайшем заседании.
