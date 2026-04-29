Обновлённый стрелковый тир открыли в районе имени Лазо

Новый стрелковый тир открыли в Переяславке района имени Лазо. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», раньше это было полуразрушенное здание рядом со спортивной школой, именно его и было решено восстановить и приспособить под тир.
Для воплощения задуманного часть средств была направлена из районного бюджета, еще часть добавили спонсоры. Таким образом удалось отремонтировать помещение и установить необходимое оборудование.
— Открытие стрелкового тира — это еще один шаг к созданию здоровой и активной общественной среды в нашем районе, — подчеркнули в администрации района имени Лазо. — В день открытия мы провели соревнования по стрельбе, в которых приняли участие все желающие, включая глав городских и сельских поселений. Это показало важность развития командного духа и поддержки физической активности среди населения.
В администрации уверены, что новый тир станет популярным местом для занятий спортом, также местные жители смогут здесь готовиться к сдаче нормативов ГТО. Обновленное пространство также может привлечь и других желающих открыть для себя мир стрелкового спорта.