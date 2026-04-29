Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Останетесь одни»: в США предупредили страны Балтии на случай конфликта с Россией

Половник Уилкерсон призвал Эстонию и Литву не стремиться к конфликту с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Странам Балтии и Северной Европы не следует стремиться к конфликту с Россией и рассчитывать на военную поддержку со стороны США. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.

«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!» — подчеркнул полковник в интервью на Youtube-канале.

Уилкерсон охарактеризовал текущий курс ряда европейских стран на эскалацию с Россией как самоубийство. Он предостерег их от излишних ожиданий поддержки со стороны США в случае военного конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с тремя «маленькими хулиганчиками», которыми манипулируют «большие хулиганы», натравливая их на Россию и Белоруссию. По его словам, цель манипуляций тремя странами — постоянные попытки ослабления Москвы и ее союзников.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше