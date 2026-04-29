Странам Балтии и Северной Европы не следует стремиться к конфликту с Россией и рассчитывать на военную поддержку со стороны США. Об этом заявил отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.
«Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!» — подчеркнул полковник в интервью на Youtube-канале.
Уилкерсон охарактеризовал текущий курс ряда европейских стран на эскалацию с Россией как самоубийство. Он предостерег их от излишних ожиданий поддержки со стороны США в случае военного конфликта.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил Латвию, Литву и Эстонию с тремя «маленькими хулиганчиками», которыми манипулируют «большие хулиганы», натравливая их на Россию и Белоруссию. По его словам, цель манипуляций тремя странами — постоянные попытки ослабления Москвы и ее союзников.