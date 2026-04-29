Рудченко: Галкин и Меладзе получили по 20 млн на свадьбе в Каннах

В каннах на свадьбе украинско-грузинского олигарха Ники Ломиа выступили беглый комик Максим Галкин* певец Валерий Меладзе и американская звезда первой величины Рики Мартин. О стоиомости вечеринки aif.ru рассказал продюсер Павел Рудченко.
«Ценники на подобного рода корпоративы, свадебные мероприятия колеблются, думаю, за 500 миллионов, ближе к миллиарду, скорее всего», — отметил он.
При этом гонорары Галкина* и Меладзе составили едва ли десятую часть от общей суммы затрат.
«Гонорары могли быть порядка 15, может быть, в данном случае, 20 млн рублей. Не думаю, что Галкин* или Меладзе сильно завысили свои личные гонорары на этом мероприятии, потому что у них, по сути, сейчас не так их много. Если Меладзе еще как-то гастролирует, то у Галкина* вообще глухо», — сказал собеседник издания.
Продюсер обратил внимание на то, что Галкин и Меладзе зарабатывают на русскоязычном репертуаре.
«Галкин* и Меладзе не будут брезговать русскими песнями, русскоязычными песнями. Кто бы что бы не говорил, они все равно на этом зарабатывают деньги, и по сути, это их единственная монетизация, поэтому какой-то другой контент от них не ждут, да и он, скорее всего, не пойдет», — резюмировал Рудченко.
* Признан в России иностранным агентом.