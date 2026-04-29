Эксперт Бартош рассказал, почему нет лунных космических тренажеров

Компания «Софтлаб НСК» (Новосибирск), основанная в 1988 году коллективом ученых из Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, давно участвует в разработке космических тренажеров. Среди ее проектов — VR система для астронавтов НАСА (1995−1996) для работы с модулями «Спектр» и «Природа» станции «Мир», а также система для отработки стыковки модулей этой станции (1996). Позднее компания создала ряд специализированных тренажеров, включая «Телеоператор», для стыковки транспортных кораблей с модулями МКС и «ВИН» для геофизических исследований с борта МКС.