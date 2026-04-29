Эксперт Бартош рассказал, почему нет лунных космических тренажеров

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Создание в России космических тренажеров для отработки посадки на Луне ограничено малым количеством снимков с поверхности. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-НСК», участвующей в разработке, Василий Бартош.
Планы России по посадке космического корабля на Луну связаны с несколькими проектами, включая национальную лунную программу и сотрудничество с Китаем в рамках Международной научной лунной станции (МНЛС).
«Во-первых, спутник летит вокруг Луны на более низкой орбите. Во-вторых, прилунение нужно отрабатывать, соответственно, поскольку на более низкой орбите, несмотря на то, что Луна меньше, изображение должно иметь более хорошее разрешение, более хорошую детализацию, чем те фото, которыми мы пользуемся», — сказал собеседник агентства.
По словам Бартоша, для отработки космонавтами посадки на Луну необходимы детальные снимки именно того участка спутника Земли, где планируется высадка. «Этот квадрат, этот район нужно очень тщательно отснимать», — добавил он, уточнив, что сейчас тех снимков, которые есть в распоряжении Роскосмоса, недостаточно.
Компания «Софтлаб НСК» (Новосибирск), основанная в 1988 году коллективом ученых из Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН, давно участвует в разработке космических тренажеров. Среди ее проектов — VR система для астронавтов НАСА (1995−1996) для работы с модулями «Спектр» и «Природа» станции «Мир», а также система для отработки стыковки модулей этой станции (1996). Позднее компания создала ряд специализированных тренажеров, включая «Телеоператор», для стыковки транспортных кораблей с модулями МКС и «ВИН» для геофизических исследований с борта МКС.