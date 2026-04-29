Сенатор Макконнелл: Пентагон задерживает помощь Киеву на 400 миллионов долларов

Министерство обороны Соединенных Штатов задерживает передачу Украине ранее одобренной Конгрессом военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом в статье для издания The Washington Post написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл.
Он отметил, что в прошлом году республиканское большинство в профильных комитетах палаты представителей и сената санкционировало выделение Киеву пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Но Пентагон в лице заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби саботирует это решение Конгресса.
— Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне, — заявил сенатор в статье.
Макконнелл добавил, что запросы законодателей о судьбе средств, выделенных Киеву, Минобороны США игнорирует.
26 апреля украинский президент Владимир Зеленский рассказал о трех странах, которые присоединились к инициативе НАТО PURL, направленной на закупку оружия для Киева. С таким заявлением он выступил во время саммита Европейского союза на Кипре.