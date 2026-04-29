Московского студента развели на ограбление сейфа в Хабаровске

Студент московского вуза прилетел в Хабаровск, купил болгарку, молоток и лом, взломал чужой сейф и похитил 600 тысяч рублей, свято веря, что выполняет спецзадание правоохранительных органов. Когда его задержали оперативники уголовного розыска, молодой человек искренне твердил, что он действующий сотрудник спецслужб и произошло недоразумение. Прозрение наступило только в отделе полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.
Началась эта история с банального звонка якобы из службы доставки маркетплейса. Студента попросили продиктовать код, а через некоторое время с ним связался некий «следователь» и огорошил новостью: молодой человек переводит деньги преступнику, который находится в федеральном розыске. Чтобы реабилитироваться и помочь следствию, нужно выполнить секретное задание. Для убедительности в мессенджер прислали документ о приеме на временную работу в качестве сотрудника спецслужбы.
Дальше события развивались стремительно. Куратор приказал студенту лететь в Хабаровск, снять номер в гостинице — непременно подешевле, — и купить инструменты для вскрытия. Получив болгарку, молоток и лом, молодой человек отправился по указанному адресу, где ранее 21-летняя дочь хозяина квартиры, тоже обработанная мошенниками, оставила ключи в условленном месте. Девушку, студентку столичного вуза, убедили, что ее семье грозит уголовное преследование и нужно срочно «задекларировать» наличность.
Взломав сейф, злоумышленник выгреб оттуда рубли и валюту, в тот же вечер обменял иностранные деньги и перевел почти всю сумму по реквизитам, которые ему продиктовали кураторы. Себе оставил только 80 тысяч рублей — на обратную дорогу и скромные расходы. Все это время он оставался на связи с «начальством» и ни на секунду не усомнился, что проводит обыск у опасных преступников.
Задержали горе-спецагента оперативники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску прямо в гостиничном номере. До этого момента проблем с законом у парня не было, он живет с мамой, которую перед вылетом заверил, что едет на дачу к друзьям. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. При личном досмотре полицейские изъяли смартфон студента в счет погашения ущерба, а сам он водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Спецзадание завершилось камерой и перспективой реального срока.