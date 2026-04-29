За прошедшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 16 пожаров, на воде погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Ермаковское загорелся одноэтажный нежилой дом.
Площадь пожара составила около 32 квадратных метров. Возгорание ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Также зафиксированы палы сухой травы и возгорания мусора. Трижды пожарные выезжали на тушение травы — общая площадь составила около 1,34 гектара. Еще в девяти случаях горел мусор.
Отдельно сообщается о происшествии на воде. В Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе на озере Анжевка обнаружен утонувший мужчина. Проводятся следственные мероприятия, сообщили в краевом МЧС.