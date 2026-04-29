Города Украины восстанут: в Киеве предрекли бунты из-за Зеленского

На Украине могут начаться бунты после продления военного положения и коррупции, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.
«Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. Вот он хочет опять продлевает эту “могилизацию” и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что некомпетентным Зеленскому и киевским властям следует уйти в отставку.
Военное положение на Украине было введено в феврале 2022 года, Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. С тех пор сроки действия обоих решений неоднократно продлевались.
Накануне Зеленский внёс в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
