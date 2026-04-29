Какой церковный праздник выпадает на 29 апреля

29 апреля 2026 года православная церковь чтит память ряда мучеников и отмечает дни двух икон Божией Матери. Поскольку 29 апреля в этом году выпадает на среду, для православных это традиционный постный день. По уставу в этот день разрешается вкушение блюд из рыбы. Почитание икон В этот день верующие вспоминают о чудесах, связанных с Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) иконами Божией Матери. Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году монахом Геннадием (в миру — Григорий Дубенский). В 1662 году от образа произошло первое чудо: в течение восьми дней из глаз Богородицы текли слёзы. В том же году во время нападения татар на Чернигов святыня осталась невредимой. По преданиям, нечестивцы ворвались в Троицкую обитель, но устрашенные неведомой силой не смогли забрать икону и бежали. О чудесах от этой иконы писал святитель Димитрий Ростовский в книге «Руно Орошенное». Позднее, в 1869 году, прославился чудотворный список иконы, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры. Тамбовская икона Божией Матери ведет свою историю с 1686 года, когда святитель Питирим привез в город список с Ильинско-Черниговской иконы. Образ поместили на юго-западных городских воротах, и со временем он стал известен как Тамбовский. В начале XIX века икона была забыта, пока не явилась во сне больному калужскому священнику, повелев найти её для исцеления. Священник отыскал образ в алтаре Уткинской церкви в Тамбове и после молитвы полностью выздоровел. Этот случай и последующие чудеса вернули иконе славу. В 1835 году в её честь освятили придел. После революции оригинал иконы бесследно исчез, но в городе сохранились его почитаемые списки. Мученический подвиг 29 апреля 2026 года в церкви вспоминают мученические подвиги пострадавших за веру в разные эпохи. Мученицы Агапия, Ирина и Хиония (304) — сестры, принявшие мученическую смерть во время гонений императора Диоклетиана. Мученики Леонид и мученицы Хариесса, Ника, Галина, Калиса, Нунехия, Василисса, Феодора, Ирина и иные святые жены (258) — христиане, пострадавшие в Коринфе. Священномученик Константин пресвитер (1919) — пострадавший за веру в XX веке.