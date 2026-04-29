Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярского края отсудил трехкратную стоимость неподходящей автозапчасти

Роспотребнадзор Красноярского края помог защитить потребительские права жителя Ачинска, которому не хотели добровольно возвращать деньги за не подошедший товар.

Роспотребнадзор Красноярского края помог защитить потребительские права жителя Ачинска, которому не хотели добровольно возвращать деньги за не подошедший товар.

Мужчина в интернет-магазине купил запчасти для своей машины. Но в автосервисе при их установке оказалось, что одна запчасть — стабилизатор передний — не подходит по размеру. Покупатель попросил продавца вернуть за нее деньги, но тот отказался.

«ООО “Эксперт” сообщило, что возврат денежных средств невозможен, так как товарный вид запчасти не сохранен — при осмотре выявлены механические повреждения (сколы и задиры на лакокрасочном слое), в том числе на резьбе, что свидетельствует об установке запчасти. Продавец не принял во внимание пояснения покупателя, что без вскрытия упаковки запчасти невозможно было установить, подходит она или нет», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Так как урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, специалисты Управления составили иск. Суд постановил взыскать с ООО «Эксперт» в пользу ачинца 5 263 рубля: 1 509 рублей — стоимость запчасти; 2 000 рублей — моральный вред и 1 754 рубля — штраф. Решение вступило в законную силу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.