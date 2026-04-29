Житель Красноярского края отсудил трехкратную стоимость неподходящей автозапчасти

Роспотребнадзор Красноярского края помог защитить потребительские права жителя Ачинска, которому не хотели добровольно возвращать деньги за не подошедший товар.
Мужчина в интернет-магазине купил запчасти для своей машины. Но в автосервисе при их установке оказалось, что одна запчасть — стабилизатор передний — не подходит по размеру. Покупатель попросил продавца вернуть за нее деньги, но тот отказался.
«ООО “Эксперт” сообщило, что возврат денежных средств невозможен, так как товарный вид запчасти не сохранен — при осмотре выявлены механические повреждения (сколы и задиры на лакокрасочном слое), в том числе на резьбе, что свидетельствует об установке запчасти. Продавец не принял во внимание пояснения покупателя, что без вскрытия упаковки запчасти невозможно было установить, подходит она или нет», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Так как урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, специалисты Управления составили иск. Суд постановил взыскать с ООО «Эксперт» в пользу ачинца 5 263 рубля: 1 509 рублей — стоимость запчасти; 2 000 рублей — моральный вред и 1 754 рубля — штраф. Решение вступило в законную силу.
