Большинство россиян поддерживают введение возрастного ценза в соцсетях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 54% опрошенных россиян поддерживают введение возрастного ценза на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 54% опрошенных россиян поддерживают введение возрастного ценза на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет.

Таковы результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, пишет ТАСС.

При этом 22% прямо заявляют, что решения такого уровня должны принимать семьи, а не государство.

Нейтральную позицию заняли 12% респондентов, 8% скорее не поддерживают запрет, а 4% полагают, что подобные меры уместны в других странах, но не в России.

Аналитики отмечают, что 44% респондентов выступили за возрастную верификацию и специальные детские режимы на платформах. 21% поддержали блокировку отдельных функций, таких как ночные уведомления или бесконечная прокрутка ленты.

Кроме того, 46% опрошенных считают, что ответственность за безопасность подростков в сети должна быть распределена между платформами, родителями, школой и государством.