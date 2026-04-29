Гуманитарный груз для СВОих собрали жители Николаевска-на-Амуре

Региональный штаб «Мы вместе» в Николаевске-на-Амуре организовал сбор гуманитарной помощи для дальнейшей отправки в зону проведения СВО. Это медикаменты, продукты, инструменты — все самое необходимое, в чем нуждаются люди, живущие в Донецкой и Луганской республиках, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Около 800 килограммов груза переправлено через Амур и следует в Хабаровск. В краевом центре его рассортируют и отправят прямо по назначению.
К сбору помощи присоединилось очень много людей города Николаевска-на-Амуре и района, они от души внесли пожертвования для людей, которые давно живут в состоянии н войны и нуждаются в самых обычных вещах.
Но эта живая цепочка человеческого участия продлилась дальше, когда судоводители грузили коробки на судна на воздушной подушке, которые переправили груз через Амур в село Подгорное, водитель, складировавший все это в фуру, взявшей курс на Хабаровск. И даже случайные пассажиры. Никто не остался равнодушным!