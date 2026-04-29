Гуманитарный груз для СВОих собрали жители Николаевска-на-Амуре

Но эта живая цепочка человеческого участия продлилась дальше, когда судоводители грузили коробки на судна на воздушной подушке, которые переправили груз через Амур в село Подгорное, водитель, складировавший все это в фуру, взявшей курс на Хабаровск. И даже случайные пассажиры. Никто не остался равнодушным!