В Красноярске 1 мая будут закрыты пункты РЭО Госавтоинспекциии

В предстоящую пятницу, 1 мая 2026 года, в Красноярске не будут работать пункты регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) Госавтоинспекции.
Как сообщили в ведомстве, в этот день не планируется принимать граждан, осматривать транспорт и выдавать какие-либо документы. Водителей просят учитывать это и запланировать посещения на другие даты.
Известно, что 2 мая и далее сотрудники этих подразделений Госавтоинспекции начнут трудиться в обычном режиме.
Уточнить оперативную информацию, как работают отделы ГИБДД в те или иные дни, можно на сайте ведомства и его страницах в соцсетях.