В Комсомольске-на-Амуре мужчина ограбил спящего на остановке

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор мужчине, который снял сумку со спящего пассажира прямо на автобусной остановке и сбежал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Инцидент произошёл на улице: подсудимый заметил спящего мужчину с сумкой на плече и решил воспользоваться ситуацией. Он начал снимать сумку, но потерпевший проснулся и попытался остановить злоумышленника. Тот удержал похищенное и скрылся с места.
Ущерб составил 5 500 рублей. В суде злоумышленник признал вину полностью и подтвердил обстоятельства произошедшего.
Суд квалифицировал действия комсомольчанина как грабёж — открытое хищение чужого имущества. При вынесении решения учли, что подсудимый возместил ущерб, признал вину и явился с повинной.
В итоге мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.