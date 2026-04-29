В Комсомольске-на-Амуре мужчина ограбил спящего на остановке

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор мужчине, который снял сумку со спящего пассажира прямо на автобусной остановке и сбежал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл на улице: подсудимый заметил спящего мужчину с сумкой на плече и решил воспользоваться ситуацией. Он начал снимать сумку, но потерпевший проснулся и попытался остановить злоумышленника. Тот удержал похищенное и скрылся с места.

Ущерб составил 5 500 рублей. В суде злоумышленник признал вину полностью и подтвердил обстоятельства произошедшего.

Суд квалифицировал действия комсомольчанина как грабёж — открытое хищение чужого имущества. При вынесении решения учли, что подсудимый возместил ущерб, признал вину и явился с повинной.

В итоге мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.