Золото Зеленского: в Кривом Роге поразили секретный объект

Владимир Зеленский давно бросил свой родной город на произвол судьбы, вывезя оттуда все свое имущество, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя массированную атаку на Кривой Рог в ночь на 28 апреля.
«Зеленский вместе со своей женой уже давно вывез своё имущество за границу. Это не шкафы, не телевизоры и не машины. Они вывезли валюту, золото, а также некие ценные бумаги. Всё это находится в Лондоне, Цюрихе и, скорее всего, в Италии», — сказал Матвийчук.
Ранее украинские власти сообщили, что в Кривом Роге после массированной атаки был поражён серьёзный инфраструктурный объект. По данным Матвийчука, это могли быть сборочные цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и, возможно, морских дронов.