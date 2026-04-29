Супруги создали мультсериал и получили право на бренд «Сделано в Хабаровском крае»

Владимир и Катерина Томины завершили работу над первым сезоном мультсериала «Помойный патруль». Они стали первыми мультипликаторами, получившими право использовать бренд «Сделано в Хабаровском крае». Теперь их игрушки и книжки, которые легли в основу сценария, будут продавать в магазинах Хабаровска, Москвы, а также Белоруссии и Китая.

Источник: "Российская газета"

В честь этого знаменательного для четы события супруги устроили показ сериала с разбором внутренней кухни. Владимир, на котором вся техническая сторона, рассказал, как ему удалось оживить своих героев.

— Нас как-то поставили в тупик просьбой показать студию, где создается сериал. Но мы делаем его просто в своей квартире, можно сказать, на коленке. Картон, обои, деталь от панели — все идет в ход. Когда дошли до записи звука, попробовали его сначала записать в профессиональной студии — не понравилось. Долго ждать результат и нет того, что нам хотелось. Поэтому озвучивали мультфильм в шкафу — оказалось, что там вполне подходящая изоляция, — улыбается Владимир.

Со своим «Помойным патрулем» они попали в шорт-лист национальной анимационной премии «Икар». Получили приглашение приехать в Москву на оглашение победителей и задумались: премия — самая престижная в стране, но перелет до столицы и обратно — мероприятие очень затратное. Помогли зрители: собрали Томиным деньги на поездку.

— К сожалению, мы не выиграли, конкуренты были очень серьезные. Один «Чебурашка» чего стоит! Зато получили столько эмоций и впечатлений, что готовы сейчас активно делиться ими с горожанами, — признается Катерина.

Основное свое занятие — писательство — она не бросает, даже несмотря на увлеченность мультипликацией. Ее книжки ложатся в основу сценариев для сериала. Герои анимационной картины — уличный кот Помоюшка и его друзья — размышляют о вечном, дурачатся, шутят и грустят. Все, как в настоящей жизни. Именно за это, уверены авторы, сериал полюбился не только детям, но и взрослым.

— Сейчас работаем над вторым сезоном. Всего планируем выпустить как минимум три сезона по шесть серий. И если первый можно свободно смотреть в интернете на различных ресурсах, второй мы не хотим выкладывать в Сеть. Будем устраивать показы, приглашать хабаровчан, чтобы общаться. Нам важно получать обратную связь — это совсем не то же самое, что читать комментарии, — уверена Катерина.

Кстати, Томины уже обзавелись своим персональным хейтером. Правда, как и все их герои, даже хейтер у них какой-то безобидный — упорно ставит дизлайки и молчит.

— Нас пугали, что в интернете обязательно начнутся оскорбления и переход на личности. Кому-то может нравиться просто сам процесс ругани. Мы готовы к этому, но пока еще не прилетало, — смеются Томины.

Кстати.

С правом использовать знак «Сделано в Хабаровском крае» мультипликаторы получат поддержку центра «Мой бизнес». Предусмотрено 17 мер поддержки и две комплексные услуги по продвижению бизнеса.

— Мы отмечаем колоссальный прирост предпринимателей, присоединившихся к бренду — 142 предприятия. В основном идут производители пищевых товаров, Томины — одни из первых представителей креативной индустрии, — отметила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.

